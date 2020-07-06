Крым стал базой русской идентичности – эксперт

06.07.2020, Ялта, Игорь Шаповалов

Вернувшийся шесть лет назад в состав России Крым до сих пор повышает чувство гордости и самооценки россиян и является основой русской идентичности.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский политический обозреватель, публицист Егор Холмогоров.

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«Крым за эти годы уже однозначно стал одной из основ русской идентичности. Можно очень просто отличить русского от неруся – по ответу на вопрос «Чей Крым?» – «Крым наш». И действительно, идентичность самого Крыма чувствуется очень чётко.

Я никогда и нигде не видел такого количества российских флагов, причём вывешенных явно абсолютно добровольно. То есть, здешнему народу очень важно подчеркнуть свою идентичность, что «мы Россия, мы русские».

И насколько этой идентичности соответствует Крым как здравница, как курортное место, как место для отдыха и путешествий – я думаю, в очень большой степени. Я думаю, он повышает наше чувство гордости, чувство нашей самооценки», – отметил Егор Холмогоров.

Также он выразил уверенность, что любые бытовые трудности, связанные с санкциями и кознями врагов России, Крым преодолеет очень быстро.

«А какие-то трудности в устроении быта, связанные с санкциями, с какими-то кознями наших либералов типа Грефа, которые не хотят сюда заводить крупные российские компании – это всё временно и преодолимо. Это всё будет перетёрто и преодолено за меньший срок, чем тот срок, который Крыму довелось пробыть в составе Украины», – добавил эксперт.