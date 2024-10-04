Крымчанин отсидит за госизмену, на которую пошел ради операции в Барселоне

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецслужбы, Украина


Очередной шпион из Севастополя получил 14 лет лишения свободы и проведет их в колонии строгого режима за госизмену. Как сообщили в ФСБ, задержанный раньше был гражданским сотрудником ВМС Украины, а с лета 2022-го работал на ГУР МО, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Работал по освоенной украинскими спецслужбами схеме – фотографировал российские корабли и шпионил за передвижениями военных. Попался агент во время получения посылки со взрывчаткой.

«В январе 2023 года, действуя по заданию спецслужб Украины, гражданин через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около 2 кг, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта», – сообщили в ФСБ.

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Очередной шпион из Севастополя получил 14 лет лишения свободы и проведет их в колонии...
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«Позвонил человек, представился Никитой, сказал, что он – сотрудник ГУР. Ставил задачу фотографировать корабли, несущие «Калибр» для обстрела Украины, или входящие, или выходящие, и скидывать ему фотографии. Я выполнил раз 10-12 за все это время, когда случайно выходил или видел корабли такого проекта или лодки. За эти фотографии я получил 4 перевода в размере от 20 до 26 тысяч…

Он позвонил и сказал, что нужно избавиться от посылки, хорошенько ее сохранить, спрятать. Я согласился сотрудничать со спецслужбами Украины, потому что они обещали помочь мне сделать операцию в Барселоне», – сказал на суде украинский агент.

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