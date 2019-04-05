Крымчанин получил срок за надругательство над российским флагом

05.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Мировой суд Белогорского района приговорил 16-летнего жителя местного села Курское Абдурамана Абдулвелиева к шести месяцам ограничения свободы за надругательство над государственной символикой.

Как сообщает в своем блоге бывшая крымчанка, активистка проукраинского движения «Крымская солидарность» Александра Ефименко, Абдулвелиева обвиняют в том, что в мае прошлого года он с товарищами срывал российские флаги, сжигал их и бросал в туалет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские «общественники» отмечают, что Абдулвелиев частично признал свою вину, но сделал это якобы под давлением.

«Его обвинили по статье 329 УК РФ за то, что он снял три российских флага в селе Курское 21 мая 2018 года. Спустя два месяца в селе прошел ряд обысков в домах ребят, которые в тот день были с ним и в его доме, в том числе. Все несовершеннолетние и все выступают в роли свидетелей. Абдурамана с мамой забрали на допрос, где непрозрачно намекнули: «Если он не сознается, мы на сутки его оставим здесь и сделаем такое, что сознается в чем угодно».

Абдувелиев признал вину частично: он утверждает, что действительно снимал флаги, но не сжигал их и не бросал в туалет, как сказано в материалах дела. В связи с приговором, который подразумевает под собой ограничение в передвижении, сейчас абсолютно непонятно, как Абдураману посещать школу, так как учится он в Судакском районе, а живёт в селе Курское (Белогорский район). Абдувелиеву 16 лет, очень хотел поступить в авиационный университет, а грамот и наград за победы в олимпиадах и различных конкурсах столько, что все они не помещались на обеденном столе», – заявляет Ефименко.

«Активистка» также подчеркивает, что за несколько месяцев до этого в доме Абдулвелиевых прошел обыск, в ходе которого силовики обнаружили на чердаке патроны и наркотики. Под подозрение попал отец Абдулвелиева.