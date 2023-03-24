Крымский сельчанин поплатился за глумление над Русской весной

Любовь Смирнова .  
24.03.2023 21:34
  (Мск) , Кировское
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Вандализм, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Житель села Золотое поле Кировского района Крыма получил штраф в 45 тысяч рублей за комментарий под видео автопробега по случаю 9-й годовщины «Русской весны».

Происходящее 35-летний мужчина назвал «цирком», за что и поплатился, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель села Золотое поле Кировского района Крыма получил штраф в 45 тысяч рублей за...

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Свой комментарий житель села разместил вместе с видео в мессенджере Telegram 18 марта – в годовщину вхождения Крыма в состав РФ. К этому событию приурочили автопробег во многих населенных пунктах, но только в Золотом поле мероприятие снабдили язвительным комментарием: «вот такой цирк происходит сейчас в одном из сел Кировского района».

Кировский райсуд квалифицировал это высказывание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ для защиты интересов Российской Федерации, и оштрафовал его автора на 45 тысяч рублей. Нарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном.

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