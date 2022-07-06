Крымский спикер предложил упразднить все партии, оставив только «КПСС»

06.07.2022  15:17 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика


Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, который также занимает пост секретаря регионального отделения «Единой России», а в украинские времена был функционером Партии регионов, высказался за однопартийную систему в стране.

Либеральная многопартийная система Запада не подходит для русской ментальности, считает глава парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, который также занимает пост секретаря регионального отделения «Единой России»,...

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Многопартийная система, считает Константинов, не подходит для постсоветского пространства, поскольку подходит только, чтобы рассорить между собой народы, рассорить людей внутри одного народа.

«У нас же сегодня — переломный момент, и политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. А эффективнее проекта под условным названием «КПСС» в нашей истории, пожалуй, не было, – рассуждает Константинов в своем телеграм-канале. – Жить вообще без партий, как это было при Романовых, — не современно как-то. Тем более, это легальных партий тогда не было, а подпольные организации в стране появлялись постоянно. Но главное — для осуществления современной политики нужна система приводных ремней между центром принятия решений и народом, которому эти решения исполнять. Вот почему проект под условным названием «КПСС» актуален сегодня как никогда».

При этом, по словам спикера, речь не идет о наделении лидерскими полномочиями какой-либо из существующих партий. Этот исторический процесс, по аналогии с большевиками, нужно пройти эволюционно, выстрадать. Тем более, что общество до сих пор не получило внятное объяснение распаду СССР, без чего невозможно выстраивание новой системы, в том числе политической.

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