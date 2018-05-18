18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Крымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель

Известная крымско-татарская писательница и общественная активистка Диана Кади опубликовала на своей страничке в соцсети открытое письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Об этом сама Диана Кади сообщила в Фейсбуке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам писательницы, обращение к Меркель вызвано необходимостью противодействия спекуляциям украинских госпропагандистов на теме депортации крымско-татарского народа, очередную годовщину которой отмечают 18 мая.

“18 мая для крымских татар, как и для многих других народов Крыма, которые были депортированы с полуострова, дата тяжелая. Страшная трагедия, больная мозоль, на которую бесконечно давит киевская власть, дабы рассорить крымских татар с русскими.

«Депортация как начало геноцида крымскотатарского народа», «Депортация, которая не кончается», «Траурное гетто» для крымских татар» – такими заголовками пестрят украинские СМИ сегодня. Десятки заказных материалов на тему продолжающихся «репрессий», нелепые аналогии между событиями советского периода и дня сегодняшнего”, – перечисляет Диана Кади пропагандистские штампы украинской пропаганды.

По словам писательницы, такая пропаганда требует адекватного ответа.

“Мне не нравится, что мы терпим выходки продажных киевских агитаторов. Нужно отвечать. Я хочу выступить в бундестаге с правдивой информацией о том, что на самом деле происходит в Крыму, как крымские татары относятся к России и так называемой аннексии. А чтобы у меня такая возможность появилась, публикую открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель”, – пишет Диана Кади.