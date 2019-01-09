Крымского футболиста похитили, чтобы отправить в украинскую армию

09.01.2019, Херсон, Максим Карпенко

В Херсоне работники местного военкомата похитили приехавшего из Крыма молодого человека и пытались отправить его в армию.

Об этом в эфире радио «Куреш» сообщил так называемый «представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в АР Крым и г. Севастополь» Исмаил Халиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, 20-летний крымчанин приехал на Украину, чтобы устроиться в один из футбольных клубов, так как сам являлся футболистом (на территории Крыма профессиональный футбол находится под западными санкциями).

«В 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он, и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней. А сами пошли скупиться в супермаркет.

Это оказались работники Херсонского городского военкомата. Они привезли его в военкомат. Под ручки провели его на медицинскую комиссию.

Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати», – заявил Халиков.

Пока военные были в магазине, крымчанин дозвонился до матери в Крым, а та – украинским волонтерам, которые и вышли на Халикова.

«Я спрашиваю работников военкомата: « Как вы поняли, что это «Иванов?». А они говорят: «С его слов». У него ни паспорта не спрашивали, ничего. А я говорю: «А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?». А они говорят: «А у нас план», – приводит свой диалог с военными Халиков.

По его словам, действия военных были задокументированы, а жалоба направлена в военную прокуратуру.