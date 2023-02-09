«Крысы-мутанты и миллионы трупов»: что ждет планету без нейтрального статуса Украины

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В случае ядерного конфликта между Россией и США вся планета вернется в первобытное состояние.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов, отвечая на вопрос, кто в случае такой войны окажется в более уязвимом положении, Россия или США.

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«Обе страны будут в самом уязвимом положении, как и все Северное полушарие, а Южное вернется в неандертальское состояние. Разные специалисты дают разные подсчеты вероятных потерь, но все они исчисляются десятками миллионов человек. Однако они не задаются вопросом, что делать, например, с десятками миллионов разлагающихся трупов, с миллиардами крыс-мутантов, разносящих все виды инфекций. Не буду дальше нагнетать кошмары, но ясно, что последствия ядерной войны будут столь ужасны, что немногие выжившие не смогут вспомнить и понять ее причину», – сказал академик в интервью «Коммерсанту»

Он убежден, что для выхода из нынешнего клинча прежде всего нужно договориться о прекращении огня на Украине, а затем вести дело к мирному урегулированию.

«О деталях говорить сейчас невозможно, ситуация «на земле» все время меняется. Но принципиальная суть замирения — в обеспечении нейтрального и безъядерного статуса Украины в обмен на признание ее суверенитета и территориальной целостности в согласованных границах», – отметил эксперт.

По его мнению, параллельно нужно возобновить переговоры России и США по стратегической стабильности в рамках следующего договора о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

«Даже безо всякого возмущающего эффекта со стороны политики это будет очень сложным делом. Придется помимо традиционных ядерных триад согласовывать ограничения на высокоточные обычные вооружения большой и средней дальности, системы ПРО, тактические ядерные вооружения, космические системы. Думать о том, как включить в регламент быстро растущий ядерный потенциал Китая и силы других ядерных держав», – описал потенциальные проблемы Арбатов.

Издание эти вопросы охарактеризовало как «большую головную боль».

«Давайте для начала хотя бы сохраним голову, а уже потом будем заниматься головной болью…», – резюмировал аналитик.