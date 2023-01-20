Кто больше: Марк Милли вбросил «информацию о потерях ВС РФ»

Елена Острякова.  
20.01.2023 21:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, США, Украина


США оценивают потери российской армии в СВО в более чем 100 тыс человек.

Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США оценивают потери российской армии в СВО в более чем 100 тыс человек. Об...

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«Потери во время военных действия всегда находятся под вопросом. В прошлый раз мы называли потери с российской стороны 100 тыс человек, сейчас они гораздо больше. Россия понесла тяжелейшие потери. Сюда входят не только военные, но и те наемники из боевых частей «Вагнер». Недаром Россия проводила мобилизацию 300 тыс человек. Удалось мобилизовать половину или треть. Конечно, потери наблюдаются и с украинской стороны. Страдают и гражданские лица», – вещал Милли.

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