Кто больше: Марк Милли вбросил «информацию о потерях ВС РФ»

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США оценивают потери российской армии в СВО в более чем 100 тыс человек.

Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери во время военных действия всегда находятся под вопросом. В прошлый раз мы называли потери с российской стороны 100 тыс человек, сейчас они гораздо больше. Россия понесла тяжелейшие потери. Сюда входят не только военные, но и те наемники из боевых частей «Вагнер». Недаром Россия проводила мобилизацию 300 тыс человек. Удалось мобилизовать половину или треть. Конечно, потери наблюдаются и с украинской стороны. Страдают и гражданские лица», – вещал Милли.