25.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Украина
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Кто бы сомневался: Порошенко побежал жаловаться в ООН

Украина намерена обратиться в ООН из-за ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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«По поручению президента страны срочно обращаемся к Совету безопасности ООН», – написал Ельченко.

Ранее ВМС Украины сообщили об обстреле и захвате своих плавсредств российскими пограничниками.

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