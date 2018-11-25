Кто бы сомневался: Порошенко побежал жаловаться в ООН

25.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов

Украина намерена обратиться в ООН из-за ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По поручению президента страны срочно обращаемся к Совету безопасности ООН», – написал Ельченко.

Ранее ВМС Украины сообщили об обстреле и захвате своих плавсредств российскими пограничниками.