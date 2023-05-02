«Кто-то 10 рублей, кто-то 200 тысяч», – как граждане помогают СВО

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Крымские добровольцы получают помощь и взносы для приобретения всего необходимого на передовую из разных регионов России, включая новые территории.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала администратор telegram-канала «Zащитникам V Крыму | Волонтёры помогают фронту», супруга крымского офицера Юлия Кирюшкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много из других регионов, есть даже из Карелии, Чукотки, Анадырь. Нам очень помогли красноярцы, это был период где-то с апреля по сентябрь, даже по октябрь, когда нам передавали сюда 20-тонными машинами груз для ребят. Сейчас нам помогают очень омичи. У них есть движение бабушек, они плетут невероятные маскировочные сети, передают их, – отметила она. – Есть в добровольцах люди из новых регионов, которые действительно помогают – из Новой Каховки, Херсона».

Неравнодушных людей очень много, кто в силах перечислить 10 рублей, кто 200 тысяч единым платежом. Недавно волонтёрам подарили 3D принтер, на котором печатают хвостовики для прикрепления к дронам гранат.

«Просто написали сообщение, что там-то можно забрать 3D принтер, – уточнила Кирюшкина. – Нашли уже здесь умельцев в Феодосии, которые сейчас наладили производство. Оно у них уже было налажено, но мы добавили ещё свой, и у них теперь такое мини-производство деталей».

Помощь оказывается 126-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой бригады береговой обороны, которая базируется в Перевальном. От врачей Москвы и Санкт-Петербурга через крымских добровольцев на передовую ушли аппараты ИВЛ, и очень много нужных приборов, медицинских препаратов доставлены в госпиталь.

«Сейчас мы собираем на тепловизорные прицелы, антидроновые боксы, приборы ночного видения для водителей. Хотим купить хотя бы два медицинских анализатора в госпиталь на передовую. Нужно собрать 2,8 миллиона рублей, из них 700 тысяч уже собрали», – добавила администратор канала.