Кто заплатит за подрыв «Северных потоков»: Lloyd’s или Ми-6?

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Страховые компании Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance не признали новые требования оператора взорванного трубопровода «Северный поток» Nord Stream AG, которые выросли до €574 млн.

Дело разбиралось в Высоком суде Лондона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Страховщики утверждают, что подрыв газопровода связан с конфликтом между Россией и Украиной. Однако повреждения в случае «военных действий» или «по приказу любого правительства» являются исключениями и не входят в перечень случаев, покрываемых первичными и эксцедентными полисами.

Эксперт по энергетике Александр Фролов полагает, что страховщики отвергают иск, потому что он может их разорить.

«Мы, ну как мы, некая компания, которая является оператором «Северного потока» совершенно справедливо требует деньги. Потому что, мягко скажем, нетривиальная ситуация, и по идее надо заплатить. Но там видимо такая сумма получается, что страховщики до последнего будут сопротивляться. Дело даже не в политике. Там очень хорошая сумма, потому что и газ потерян, и материальный ущерб непосредственно инфраструктуре нанесен. Ее надо восстанавливать. Возможно, там получается такая сумма, что страховщик несколько разорится. Разоряться он не хочет. Он-то думал, что страхует газопровод, с которым ничего не может случиться. Что его взорвут что ли? Смешно. А тут его взорвали. Поэтому будут судебные разбирательства и дальше», – сказал Фролов.

Сегодня же глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».

Политический обозреватель Андрей Перла считает, что Москва в праве предъявить иски к Лондону и Вашингтону.

«Скорее всего, Россия остановится на политических заявлениях, потому что странно было бы судиться с Западом в западных судах ввиду полной бессмысленности. Но в дальней перспективе это всё будет иметь существенное значение, потому что от государств, в отличие от неких украинских диверсантов, можно потребовать компенсировать убытки или финансировать восстановление «Северных потоков», – сказал Перла в интервью «Абзацу».