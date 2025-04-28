Куба и Венесуэла могут принять участие в СВО
Кроме северокорейских подразделений, в СВО могут также принять участие бойцы из Кубы и Венесуэлы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какие еще армии мы можем сейчас пригласить к участию в Специальной военной операции, для выполнения любых задач? Есть у вас какие-нибудь примеры?», – спросил ведущий.
«У меня навскидку сразу же приходит на ум кубинская армия, все-таки полмиллиона человек.
Там же понятно, что если бы у них не было этой вооруженной силы второй в Новом свете, то там Америка уже бы всё подгребла. Республиканцы, которые спят и видят, как наказать этих последователей Кастро. Там всё сурово», – сказал Чадаев.
Он подчеркнул, что в мире есть и другие сильные армии, которые не враждебны России и заинтересованы получить опыт современной войны.
«Венесуэла, тоже очевидный совершенно вариант. И тоже не самая слабая армия, и в общем тоже имеются серьезные противники – и на западе, и на востоке.
А вот с Ираном как раз есть некоторые сложности. Там есть обычная армия, а есть КСИР. И в самом Иране внутриполитическая ситуация сейчас довольно сложная, особенно после гибели президента Раиси.
И там как раз баланс таких военных, сяких военных, и если одна из групп радикально усилится, благодаря такому получению боевого опыта, это может многое изменить в республике.
И понятно, что, может, мы бы и не против, но у самого Ирана не получится согласовать внутри самого себя вот такую помощь», – подытожил эксперт.
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