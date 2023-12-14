Кучма может стать временным лидером Украины после отстранения Зеленского – Бортник

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Внезапное появление бывшего президента Украины Леонида Кучмы на страницах британского The Guardian говорит о том, что он снова претендует на политическую роль и, возможно, даже станет временным лидером страны после отстранения президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала Politеka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внезапное появление бывшего президента Украины Леонида Кучмы на страницах британского The Guardian говорит о...

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«Кучма остался последним или одним из последних политических тяжеловесов в украинской политической системе, который пока не втянут в политические игры. И мне кажется, что эта группа Пинчука-Кучмы предлагает сегодня Кучму как определенного модератора политических процессов в Украине или, возможно даже, временного лидера Украины на переходной период.

Очевидно, что эта группа расценивает как высокую – вероятность политического кризиса в Украине в следующем году, и лишения власти Зеленского. И предлагаются услуги Кучмы, который потенциально, с одной стороны, повторяет тезисы, которые очень привычны для британского общества и политикума: «С Путиным нельзя говорить, потому что он не договороспособный, Россия собиралась уничтожить всю страну, я защитил в свое время Украину, победил в битве за Тузлу», – набор таких тезисов. А с другой стороны, Кучма напоминает, что он был эффективным президентом Украины», – заявил Бортник.

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