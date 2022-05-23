Куда распределят зеленые «миллиарды» от Байдена власть имущие мародеры

Новости Украины

Как известно, недавно американский сенатор Рэнд Пол, который временно заблокировал выделение Украине срочной финансовой помощи в размере 40 млрд долларов, аргументировал свое решение необходимостью принять специальное законодательство, устанавливающее контроль США над использованием таких колоссальных средств. Вот что он заявил:

«Нельзя выкидывать на ветер 40 млрд долларов без какого-либо надзора. Мы сделали это в Афганистане: специальный генеральный инспектор не остановил все растраты, но хотя бы заставил расхитителей дважды подумать, прежде чем воровать деньги».

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И добавил, что «безответственно выбрасывать лопатой 40 миллиардов и не знать, куда они пойдут».

Пол не указал, какая часть транша предположительно может уйти «налево». А вот сын бывшего президента Дональд Трамп-младший выразился гораздо более конкретно. По его мнению, только $7 млрд реально пойдут на помощь украинцам, а остальные деньги станут «откатом большой войне и коррумпированным политикам».

«$40 млрд! Денежный ливень на Украину в тот момент, когда американцы страдают. У нас дефицит даже детского питания. А тут такая «отличная работа», – возмутился Трамп-юниор в Twitter. Характерно, что соцсети мгновенно обошла карикатура, где цитируются эти слова: многие американские пользователи пабликов восприняли их близко к сердцу.

Однако больше никто из конгрессменов, не говоря уже об инициаторе выделения средств – президенте Байдене, вопросом контроля инвестиций не озаботился. Как-то сразу позабыли и про курируемое Вашингтоном Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное по указке США с целью присмотра за украинскими марионетками, дабы последние не слишком зарывались в своекорыстном освоении заокеанских инвестиций и финансовых вливаний. Равно как и про украинское Госбюро расследований, также находящееся под внешним управлением. Что означает подобная безоговорочная доверчивость – шефы с Потомака вдруг поверили, что на Украине побеждена коррупция? Или наоборот, сочли, что самое время удить рыбку в мутной воде, поскольку, мол, война все спишет?

За прошедшие 8 лет война действительно многое списала – и бывшему президенту, и нынешнему. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить все скандалы в сфере вооружения, которые происходили с первого дня объявления майданной бандой АТО и войны Донбассу в 2014 году.

Достаточно вспомнить, как фирмы олигархов Игоря Коломойского и Петра Порошенко, выигрывая фиктивные тендеры, накручивали многие миллионы на поставках снаряжения, зачастую крайне некачественного. Характерный пример – истории с бронежилетами. Сначала их поставляли фирмы Коломойского (руководившего в 2014-м Днепропетровском), закупая по 3,0 тыс. грн (около $110), а потом продавая Министерству обороны уже по 19 тыс. (около $700). «Бене» тогда крупно не повезло: он вступил в открытое пикирование с Порошенко, который уже стал президентом и имел свои аппетиты на все военные откаты. Посему разразился скандал, да такой, что даже «нетрадиционный» радикал Олег Ляшко, взявший в этой сваре сторону конфетного магната, предложил за подобные финты расстрелять днепропетровского губернатора как мародера. Ляшко сделал это заявление после того, как Генпрокуратура Украины обвинила чиновников Минобороны в растрате 71 млн грн ($5,6 млн) на закупку более чем 17 тыс. облегченных бронежилетов, не соответствоваших тактико-техническим требованиям.

Коломойский лишился губернаторства, а вскоре и Приватбанка, и наступило время пятилетнего безнаказанного мародерства для его визави.

Все пять лет своего президентства Порошенко наживался на войне и крови по полной программе. Его остановило лишь воцарение Зеленского, которому пришлось передать грабительскую эстафету. Тогда-то и всплыл римейк – история с бронежилетами (производимыми научно-производственной фирмой «Темп-300»), которые пробивались пистолетной пулей. Причем наворочено было здесь столько «бабла», что «Пэтро Пьятый», при всем своем известном жмотстве, кинулся вносить залог за обвиняемого в коррупции генерала в размере ни много ни мало 19 млн грн, явно опасаясь, что в противном случае вояка его «утопит».

А ведь, кроме того, кондитер набивал свои закрома за счет военного производства, организованного на собственных предприятиях. В частности, на «прихватизированном» им за бесценок в свое время заводе «Ленинская кузница»: там был развернут выпуск и ремонт бронетехники. Какова была разница между себестоимостью и продажной ценой, держится в секрете, но о порядке цифр, в принципе, догадаться несложно. Особенно, если вспомнить слова Трампа-сына о том, что из новой военной помощи лишь 7 млрд (менее 20%) дойдет до потребителя. Кстати говоря, в унисон с Трампом-младшим и инсайд -источники из украинского Генштаба сообщают, что 70% ранее поставленной военной помощи исчезли неивестно куда, о чем уже писала «ОР».

Согласно данным института мировой экономики в г. Киле (ФРГ), с 24 февраля по 22 марта 2022 коллективный Запад поставил Украине вооружений на сумму более чем на 11 млрд евро, из них только США – 7,6 млрд, а европейские сателлиты, кто больше, кто меньше, – 3,7 млрд. И вот 70% из этой помощи исчезли, как будто корова языком слизала. Впрочем, нетрудно догадаться, из какого коровника эта «буренка» – его адрес: Банковая, 11, Офис президента Украины.

Что же касается ныне выделяемых $40 млрд, их распределение, согласно данным упомянутого выше института, частично планировалось осуществить следующим образом:

$11 млрд – на отправку администрацией Байдена оружия и военной техники из арсенала США;

$6 млрд – на финансирование «инициативы содействия безопасности Украины», позволяющей не использовать собственные запасы напрямую, а закупать дополнительное оружие у подрядчиков;

$9 млрд – на пополнение военных запасов самих американцев ( в первую очередь систем Стингер и Джавелин) вместо отправленных на Украину;

$900 млн – на жилье, психологическую помощь, обучение беженцев английскому языку.

Здесь сразу возникает вопрос: а где деньги, несколько миллиардов, которые отправлялись в феврале-марте? Там ведь тоже была подобная статья. Почему же сейчас украинские беженцы подвергаются упрекам со стороны их приютивших иностранцев, унижениям и даже выселению, поскольку государство не компенсируют убытки принимающим европейцам? Уж не потому ли, что эти деньги разворованы? И не ждет ли подобная судьба новые 900 млн?

И, наконец, $215 млн выделяется на борьбу с голодом на Украине. Прямо агромадная цифирь. Особенно если подсчитать, сколько придется на одну голодающую душу в случае развития, не дай Бог, такого печального сценария. Арифметика такова. По разным сведениям, с Украины после начала СВО уехало от 3 до 6 млн человек. Значит, осталось около 30 млн. Значит, на каждого украинца добрячок старикашка Джо выделил аж по $7,1. «Сумашедшая» цифра. Особенно на фоне того, что Зеленский собирается отдать Западу практически все запасы украинского зерна. Сюда еще можно присовокупить «благодеяние» Штатов в размере $54 млн, которое планируется выделить на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев. Оно еще меньше и циничнее.

И здесь тоже встает вопрос: каких беженцев? Тех, что приехали в Европу или и тех, что остаются на территории Незалежной? Вероятнее всего, только тех, что пересекли границы евродержав. Но почему США не считают нужным поддержать всех украинских граждан, особенно в области медицины, разваленной их ставленницей Супрун?

17 мая Сенат Конгресса США утвердил новый пакет помощи Незалежной. Согласно документу, около $20 млрд предназначены непосредственно для военной помощи, в том числе – снабжению украинских вояков и их обучению, а также для восполнения американского запаса оружия.

$6 млрд планируется вбухать в уже упомянутую «сферу безопасности» (отличный проект для мутного увода денег «налево»), $8,7 млрд – на финансирование работы украинских госслужб Украины и финансовую помощь им (типа самые бедные). Сумма для поддержки беженцев не изменилась – $900 млн. Зато возникла новая цифра – $3,9 млрд будет пущено на усиление американского военного контингента в Старом Свете.

Из всех этих позиций остановимся пока лишь на одной – финансировании госслужб. Не пенсионеров, не малоимущих людей – нет. А зажравшихся чиновников из тех самых служб, и так получавших колоссальные доплаты. Которые готовят для миллионов обнищавших украинцев новый «подарок»: в связи с военным положением, заявляют они, будут сокращаться пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Это лишь один аспект невероятного цинизма, с которым на войне наживаются украинские властные мародеры. А второй – и, вероятно, самый главный – состоит в том, что во всю эту кампанию разворовывания миллиардов американских налогоплательщиков включились правительства стран Европы, столь пафосно «разоблачающие» Россию, а на деле ставшие сообщниками в мировом коррупционном сговоре с подачи США.