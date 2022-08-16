Кулеба объявил о «Сталинградской битве»

Президент Украины Владимир Зеленский в медиа-пространстве пользуется авторитетом самого мощного и узнаваемого бренда в мире.

Об этом в интервью печально известному Дмитрию Гордону высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый узнаваемый и мощный бренд Украины в мире – это президент Зеленский. Когда у тебя есть такой «ледокол», будем говорить откровенно, работается легче.

Второй фактор – история абсолютно черно-белая. Это – борьба добра со злом, прошлого с будущим. То есть, уже можно развивать нарратив. Поэтому и с теми, которые не «всё так однозначно», тоже легче – они вынуждены занимать позицию.

Третий фактор – конечно же, система. «Система бьет класс», «Не команда звёзд, а команда – звезда».

Когда ты этим руководствуешься, когда понимаешь, что нужно работать системно, наладить механизм коммуникационный – это дает свой результат. Но война информационная – в ней же не бывает окончательных поражений или побед. Это – бесконечный процесс.

Поэтому будут, несомненно, русские наступления, будут наши контрнаступления…

Классический пример – история о том, что якобы западное оружие расползается из Украины по миру. Это – Сталинградская битва в информационном пространстве», – объявил дипломат.