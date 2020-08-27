Кумиры молодежи запустили флешмоб в защиту российских социологов

27.08.2020, Триполи, Иван Добровольский

В Instagram продолжается флешмоб в поддержку похищенных социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Известные блогеры и звезды российского шоу-бизнеса решили предать гласности их историю и рассказать о выходе второй части фильма «Шугалей-2», который ускорит освобождение россиян.

Начинающая певица и актриса Юлия Пушман заявила о том, что «cвоих надо вытаскивать», и предложила узнать о непростой судьбе Максима Шугалея, посмотрев фильмы, основанные на печальной истории. И добавила, что премьера второй части картины «Шугалей-2» состоится уже в сентябре: «А пока посмотрите трейлеры на официальных каналах».

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Блогер и фотограф Артем Хохликов записал видео в поддержку Максима Шугалея. Он считает, что произошедшая история «сумасшедшая» и, к его огромному сожалению, не единственная. И только при огромной общественной поддержке можно привлечь внимание к данной истории и поспособствовать освобождению россиян. Артем Хохликов предложил посмотреть фильм «Шугалей-2, чтобы глубже познакомиться с судьбой Максима Шугалея.

Блогер Андрей Глазунов, известный своими вайнами, написал пост в поддержку россиян. Он надел футболку с кадром из фильма «Шугалей» и заявил, что это не просто принт – это реальная история о человеке, похищенном в Ливии. Андрей предлагает к просмотру продолжение боевика «Шугалей-2», чтобы собственными глазами увидеть его историю.

Российских социологов похитили боевики, работающие на так называемое Правительство национального согласия. Уже больше года их удерживают в частной ливийской тюрьме «Митига» без предъявления каких-либо обвинений. Чтобы остановить моральные и физические пытки над Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном блогеры запустили эту акцию в преддверии выхода второй части фильма «Шугалей-2».

Режиссеры сняли киноленты о непростой участи ученых, чтобы сделать историю известной для широкой публики и поспособствовать скорейшему освобождению социологов.