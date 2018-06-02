Политнавигатор - Новости России и Украины
02.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 902 просмотров
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Украина

Куницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки


Украинствующие крымчане плачут, вспоминая о «незалежной» и кричат «свобода», выехав за перешеек. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-премьер-министр Крыма, депутат Верховной Рады Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат, ссылаясь на своего друга-афганца, поведал о «крымской жизни».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Я же столько лет руководил Крымом, постоянно на связи с людьми. Как говорит один мой друг, с которым мы в Афгане воевали: «Ты знаешь, брат, может быть, у меня там и бизнес лучше идет, но я, когда приезжаю на Херсонщину, я кричу «Свободааа!». Мне свобода дороже, понимаешь. Потому что мы перестали быть нормальными людьми, мы друг другу не верим, мы в кафешках друг на друга оглядываемся и вспоминаем майора КГБ из розетки. Люди друг на друга стучат, не верят, боятся»… В Крыму с каждым днем все больше людей, которые не просто жалеют, а плачут по Украине», – заявил Куницын.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть