02.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Куницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки

Украинствующие крымчане плачут, вспоминая о «незалежной» и кричат «свобода», выехав за перешеек. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-премьер-министр Крыма, депутат Верховной Рады Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат, ссылаясь на своего друга-афганца, поведал о «крымской жизни».

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«Я же столько лет руководил Крымом, постоянно на связи с людьми. Как говорит один мой друг, с которым мы в Афгане воевали: «Ты знаешь, брат, может быть, у меня там и бизнес лучше идет, но я, когда приезжаю на Херсонщину, я кричу «Свободааа!». Мне свобода дороже, понимаешь. Потому что мы перестали быть нормальными людьми, мы друг другу не верим, мы в кафешках друг на друга оглядываемся и вспоминаем майора КГБ из розетки. Люди друг на друга стучат, не верят, боятся»… В Крыму с каждым днем все больше людей, которые не просто жалеют, а плачут по Украине», – заявил Куницын.