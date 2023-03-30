Купленные Зеленским бывшие правозащитники делают экспертизы в пользу «отжатия» Лавры

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Европа закрывает глаза на правовой беспредел на Украине, сохраняя Владимиру Зеленскому имидж безгрешного героя, поскольку иначе европейским политикам будет крайне затруднительно объяснить своему населению, зачем тратятся такие деньги на помощь Киеву.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация стала намного хуже (по сравнению с периодом Порошенко – ред.), в том числе и потому, что международным организациям и европейским политикам приходится делать вид, что Зеленский – это такой безгрешный герой, которого нельзя критиковать. Поскольку европейские лидеры должны как-то всё-таки обосновывать своим согражданам, почему они тратят такое количество денег на вооружение Украины, почему общество нищает на фоне антироссийских санкций… Сейчас в украинском государстве, обществе, по мнению западных лидеров и офиса Зеленского, должно быть искоренено вообще всё, что исторически связано с Россией и с РПЦ. Тут даже уже не говорится о каких-то пророссийских настроениях и т.д. Главное – порвать эту историческую связь между нашими церквями. В этой ситуации европейские государства и политики просто игнорируют происходящее», – сказал религиовед.

По его словам, Зеленский переманил на свою сторону правозащитников, которые теперь обеляют решения правительства, вроде изгнания монахов из Киево-Печерской лавры.

«В европейской прессе фактически не встретишь каких-либо публикаций о преследованиях в отношении УПЦ, и в основном только повторяются какие-то высказывания представителей СБУ и офиса Зеленского по поводу борьбы с «коллаборантами», с «рукой Москвы». Помимо этого, важным фактором стало и то… своего рода инструментом этой антицерковной политики украинских властей стали, в том числе, и представители научного и правозащитного сообщества на Украине, которые как раз вроде и защищали ранее религиозную свободу и права человека, а сейчас делают экспертизы, которые обосновывают изгнание монахов из Киево-Печерской Лавры и обосновывают необходимость слияния УПЦ и ПЦУ», – добавил Лункин.