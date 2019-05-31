Куратор «Святейшей церкви Украины» попал в центр гомосексуального скандала

31.05.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Одним из главных событий в «украинском православии» стало заседание «синода Святейшей церкви Украины», посвящённое новой раскольнической деятельности «почётного патриарха Филарета Денисенко» – теперь уже по расколу самой «СЦУ». Тот, напомним, совершенно справедливо заявил, что выписанный в Стамбуле устав и «томос СЦУ» украинскую «церковь» не устраивает, поскольку никакой реальной автокефалии в нём нет, а есть прямое подчинение тому же Стамбулу. А потому, дескать, следует возвращаться к формату «Киевского патриархата».

На факт отсутствия какой бы то ни было автокефалии «СЦУ» мы, собственно, и пытались открыть глаза секте Свидетелей Томаса на протяжении полугода с момента т.н. «Объединительного собора СЦУ», который прошёл под присмотром назначенного Фанаром митрополита Галльского Эммануэля.

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Эммануэль ведёт «Объединительный собор СЦУ», декабрь 2018 г

Последний – один из двух ближайших помощников Экуменического патриарха Варфоломея – приехал разруливать тёрки в «СЦУ» и на прошлой неделе, накануне «синода». И, судя по тому, что Филармон после «синода» не просто припёрся на именины к Иудушке Думенко, но даже без патриаршего куколя, казалось бы, разрулил.

Но.

Дед, ведь не отрёкся от своих заявлений о том, что «Киевский патриархат» существует. И в этом Фил также прав – сколько бы он сам не подписывал писулек об упразднении оного.

Перед началом «Объединительного собора» Денисенко ставит подпись о роспуске «Киевского патриархата»

Ведь, во-первых, распустить данную «церковь» может только её «собор». А «собор этот никем ещё не созывался, и результаты его могут оказаться для Фанара и его ручного епифанчика непредсказуемыми. Ведь «патриарха» поддерживают не только диаспорные «епископы» и приходы, которые совсем не хотят переходить в прямое подчинение Варфоломею, как того требует устав «СЦУ» и «томос» (американские приходы бывшего «Киевского патриархата» вообще давно в контрах со Стамбулом). Денисенко небезосновательно рассчитывает на поддержку десятка-другого «епископов» сгруппировавшегося вокруг амбициозного Луцкого «митрополита» Зинкэвыча, затаившего месть на выскочку и везунчика Епифана.

Поэтому – и это во вторых – никакие документы об упразднении «КП» в соответствующие госорганы не поданы. Т.е. де-юре, «патриархат» продолжает действовать. Сколько бы не призывал к выполнению устава «СЦУ» и положения «томоса», специально прибывший Эммануэль.

Так вот, главное событие прошлой недели для «СЦУ» –- «обнуление» этого самого смотрящего. До состояния банальной дырки. Во всех смыслах.

Именно в те дни, когда Эммануэль находился в Киеве, в греческой прессе он стал «героем» сразу нескольких гомосексуальных скандалов. По источникам украинского сайта news24ua, информация о последнем из упомянутых казусов, достоверная.

Если вкратце, некие молодые люди мужского пола (издание греческой диаспоры в США «Каламi» предпочитает их называть «жеребцами») украли из представительства Фанара ценностей на 400 тысяч евро (панагии, часы и так далее), имея доступ в здание. Полиция якобы изъяла записи с камер, которые зафиксировали не только факт кражи, но и нетрадиционно близкие отношения между молодыми жеребцами и 60-летним Эммануэлем.

«Запечатлённые оргии» заставили представительство Экуменического патриархата притормозить ход расследования, чтобы скандал не набрал оборотов. Однако информация все же просочилась на Фанар. Теперь, как считают опрошенные изданием эксперты, надежды Эмми стать преемником Варфоломея существенно понизились. Не потому, конечно, что в Экуменическом патриархате не любят педерастов (ещё как любят!). А потому, что «любовь эта просочилась в ортодоксальную прессу. Причём, православные греки в США решили припомнить все задние прохождения Эммануэли, которые, кем-то, возможно, считались недостаточно достоверными (и вашим покорным, в первую очередь, конечно же).

А вот русская пресса называла его «Галльским петушком» ещё накануне проведения им «Объединительного собора СЦУ» в Киеве.

Кроме того, «5 канал» напоминал: «В 2015 г. Эммануил Адамакис «пропихнул» в итоговые документы Пятого Всеправославного предсоборного совещания пункт о вкладе православной церкви в ликвидацию расовой и иной дискриминации. Все бы ничего, но он настоял, что понятие «дискриминация» включает и все формы преследования гомосексуалистов. Присутствовавшие представители Русской и Грузинской церквей отказались подписывать указанный документ. Адамакис активно сотрудничает с Советом представителей еврейских организаций Франции (CRIF), тесно связанной с Ассоциацией ЛГБТ-евреев Франции “Беит Хаверим”».

«Эммануил не просто содомит, – поясняет украинский публицист, защитник прав традиционной семьи Игорь Друзь. – Он идеолог и политтехнолог содомизации, который по приказу правительства (Франции) занимается нейтрализацией христианских протестов против насаждения этого зла. В 2013 году, в период президентства Олланда, власти решили навязать стране легализацию “браков” извращенцев, включая право “усыновления” ими детей. Тогда во Франции прошли протесты, в которых участвовало около миллиона человек! Режим жестоко подавил протесты с помощью полиции и навязал стране свой дегенеративный законопроект. Этому способствовала предательская позиция “христианских лидеров”, в том числе и митрополита Эммануила, который отказался поддерживать протесты и отстаивать институт семьи.

«Есть достоверные данные о том, что многие члены греческой диаспоры во Франции не любят и не уважают митрополита Галльского Эммануила, считая его аморальной личностью, – пишет Друзь в своём блоге. – Интересные данные в этом плане появились на сайте “Друзья греческого сообщества Лиона”. В заметке об острове Лесбос рассказывается, как посетители ресторана “Авлаки” наблюдали сцену свидания молодого человека, “похожего на голубоглазую блондинку женственного вида”, и второго мужчины, надевшего для маскировки соломенную шляпу и темные очки. Стоит ли говорить, что парочка разговаривала по-французски, а когда мужчина постарше снял очки, в нем опознали митрополита Франции Эммануила Адамкиса, члена дипломатического корпуса посольства Греции в Париже».

Тем не менее, несмотря на свою «неоднозначную репутацию» в Православии, Эммануэль продолжает отвечать со стороны Фанара за «Святейшую церковь Украины» («СЦУ»). Не далее как в минувшие выходные он лобызался со СЦУшным «епископатом» на именинах Епифана и следил, чтобы на торжествах не случилось пьяных драк между сторонниками последнего и «филаретовцами».

Эммануэль передаёт Епифану приветствие от Варфоломея (судя по наличию переводчицы, в «СЦУ» – ни одного служителя, знающего греческий)