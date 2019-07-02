Кужель требует ласкать её украинским языком, а не насиловать

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский язык нельзя насаждать насильственно, поэтому все предыдущие попытки не дали результата.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявила народный депутат Украины от ВО «Батькивщина» Александра Кужель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, Киеву надо вести себя с русскими, как муж с женой – не насилием, а лаской.

Такой метод, считает соратница Тимошенко, сработает, и все жители Донбасса – как один – заговорят на мове.

«Я из Донецка, из Константиновки. Я всегда говорила – не насилуйте языком. Надо любовью. Дайте время. Когда тебе надо для работы, для карьерного роста – ты выучишь. Я в Донецке всем говорила – не мешайте учить украинский язык. Все это понимали, не было отрицания.

Отрицание было в Севастополе, когда Ющенко насаждал – все заявления писать, в ЖЭК, на украинском. Все инструкции, все лекарства – на украинском. Я не всегда могу все прочесть потому что есть слова, которые мы в восточных школах не учили.

Что бы вы ни делали, какие бы законы ни принимали – вы что, кого-то перестроили? Вы что, кого-то заставили говорить не так? Насилием даже женщину невозможно сделать женой. Чем больше пристаешь, тем меньше она любит. Отнеситесь с любовью. Я – за мир с Донецком и Луганском!», – выпалила Кужель.