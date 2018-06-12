12.06.2018, Берлин, Михаил Рябов

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Лавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии

Украина продолжает саботировать выполнение Минских соглашений и совместно с американцами вносит инициативы, противоречащие ранее достигнутым договоренностям по урегулированию кризиса в Донбассе.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которое состоялось накануне в Германии.

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В качестве первой темы обсуждения Лавров назвал «освобождение удерживаемых лиц», упомянув арест российского журналиста Кирилла Вышинского.

«Безусловно, здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега Кирилл Вышинский, который обвинен на Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях», – сказал министр, намекнув на неадекватность требований украинской стороны по обмену осужденных террористов на захваченного в заложники журналиста.

Лавров упомянул и о нежелании украинской стороны отводить войска с линии фронта (напротив, в Киеве, как известно, хвалятся «ползучим наступлением» – продолжением захвата «серой зоны»).

«Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры «нормандского формата» лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах – Петровском, Золотом и Станице Луганской будет разведение сил и средств сторон. Эта договоренность до сих пор не выполнена. В Петровском и Золотом такие действия были предприняты, однако с тех пор украинские вооруженные силы вернулись в эти т.н. «серые зоны». Что касается Станицы Луганской, то мы сегодня акцентировали внимание на требовании правительства Украины начать разведение сил и средств только в случае семи дней полной тишины и полного соблюдения прекращения огня. Мы сегодня привели факты, которые говорят о том, что миссия ОБСЕ более 20 раз фиксировала семи- и более дневные периоды полного соблюдения прекращения огня. Несмотря на это, украинская сторона отказывается выполнять договорённости лидеров «нормандского формата» о разведении сил и средств. Надеемся, что сегодня наши германские и французские коллеги подтвердят важность выполнения того, о чём договаривались лидеры», – сказал министр.

Еще один важный вопрос – нежелание украинской стороны признавать проведение выборов в ЛДНР и действовать по «формуле Штайнмайера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В том, что касается политического процесса, прежде всего, выборов и специального статуса Донбасса, предусмотренного Минскими договоренностями – долго был спор о том, что происходит сначала, а что – потом: закон об особом статусе Донбасса или выборы в этой территории Украины. На каком-то этапе, ещё в 2015 г., была выведена «формула Штайнмайера», который в то время был министром иностранных дел Германии, решавшая проблему последовательности принятия закона об особом статусе и проведения выборов. Несмотря на то, что «формула Штайнмайера» была одобрена в 2015 г. и подтверждена в 2016 г., наши украинские коллеги до сих пор не позволяют этой «формуле», договорённости лидеров лечь на бумагу и обрести юридическую значимость», – сказал Лавров.

Он раскритиковал позицию Украины и США по вводу иностранного карательного контингента в Донбасс под видом «миротворцев».

«Идеи, выдвигаемые украинскими коллегами и американскими представителями о том, чтобы превратить эту миротворческую миссию в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию этих провозглашенных республик-Донецкой и Луганской-, и сама уже будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают Минские договоренности. Мне кажется, французы и немцы понимают нашу логику. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий Минскому комплексу мер подход, будет их устраивать…

Нашими американскими коллегами выдвигаются некие абстрактные идеи, которые не ложатся на бумагу. Когда Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявляет, что мяч на российской стороне, – наверное, он не очень искушен в дипломатии, потому что мяч как раз на стороне тех, кто пытается оспорить нашу концепцию миссии ООН в поддержку ОБСЕ и минского «Комплекса мер». Пока нам не представят конкретные поправки к конкретному тексту резолюции, который мы распространили, будем исходить из этого», – заключил Лавров.