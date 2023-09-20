Лавров в ООН призвал США остепенить Зеленского: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы страны западного блока действительно хотели наступления мира на Украине, они бы давно вынудили Киев пойти на переговоры.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Легендарный министр иностранных дел СССР Громыко не раз отмечал: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Следуя этому завету, мы долгие годы вели переговоры, добивались заключения соглашений, одобрили основополагающий акт Россия-НАТО… А, начиная с 2015 года, мы настаивали на безусловном выполнении Минских договорённостей, явившихся результатом переговоров. И всё в полном соответствии с Уставом ООН, который требует «Обеспечивать условия для справедливости и уважения обязательств, вытекающих из переговоров и других источников международного права». Западные коллеги попрали и этот принцип, когда подписывали эти документы, заранее зная, что не будут их выполнять», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что и сейчас Москва открыта для переговоров по украинскому вопросу, однако они законодательно запрещены киевским режимом.

«Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом недавно говорил президент Путин. И хотел бы напомнить, что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет был отменён», – добавил министр.

Лавров добавил, что Запад мог бы принудить Киев к миру, однако вместо этого только разжигает ненависть.

«Но сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: «вторжение», «агрессия», «аннексия». Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский, переписывающий итоги Второй Мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и с уважением Устава ООН, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет. Создаётся устойчивое впечатление, что западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию», – подытожил он.