Лавров: Война нам объявлена

17.05.2022  12:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина превратилась в расходный материал войны с Россией в руках Запада.

Об этом, выступая на марафоне «Новые горизонты», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превратилась в расходный материал войны с Россией в руках Запада. Об этом, выступая...

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По словам Лаврова, Запад готов воевать с Россией до тех пор, пока на Украине не закончится население.

«Украина никому не нужна, Украина – это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации, нет никаких сомнений. Это объявлено публично. Жозеп Борель – главный дипломат Евросоюза говорит, что на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют: «Мы не имеем права позволить России победить», «Россия должна потерпеть поражение».

То есть война ими объявлена и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. Как уже стало расхожим выражение, Запад готов воевать до последнего украинца – очень метко. Украина – расходный материал для борьбы с Российской Федерацией, поэтому любое лыко – в строку, как у нас говорят. Поэтому и неонацизм там цветет, и на это закрывают глаза.

Более того, они участвуют в подготовке неонацистских подразделений и в том, чтоб эти подразделения были четко заточены на антироссийские действия. Поэтому там уже запретили русский язык, все СМИ российские и даже украинские СМИ на русском языке, и многое другое. Даже в быту русский язык запрещают», – заявил Лавров.

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