01.12.2020, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Турция, Украина
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«Легко повёлся»: Зеленскому втюхали, что Турция поможет с Крымом и экономикой – Джангиров


Президент Украины Владимир Зеленский поверил, что Турция окажет Украине помощь в решении крымского вопроса и проблем с экономикой.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22 августа, ко Дню независимости, всегда вручаются награды выдающимся зарубежным деятелям, которые чего-то там внесли, куда-то вклад. В этот раз стразу три турка получили – два чиновника и один бизнесмен.

Бизнесмен – гендиректор «Байрактара» (компании по производству беспилотников Baykar Makina). Брат этого человека – зять Эрдогана. «Байрактар» – семейный бизнес Эрдогана.

Реально ли будет сотрудничество с Украиной – сложно сказать. Заявления были противоречивые. Но, во всяком случае, Зеленскому все время втюхивают, что не только может быть большая роль Турции в решении крымского вопроса, но и в налаживании каких-то экономических связей. Наш президент ведется. Наш буревестник постмодерна легко ведется на все эти схемы», – заключил Дмитрий Джангиров.

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