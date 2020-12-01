«Легко повёлся»: Зеленскому втюхали, что Турция поможет с Крымом и экономикой – Джангиров

01.12.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский поверил, что Турция окажет Украине помощь в решении крымского вопроса и проблем с экономикой.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22 августа, ко Дню независимости, всегда вручаются награды выдающимся зарубежным деятелям, которые чего-то там внесли, куда-то вклад. В этот раз стразу три турка получили – два чиновника и один бизнесмен.

Бизнесмен – гендиректор «Байрактара» (компании по производству беспилотников Baykar Makina). Брат этого человека – зять Эрдогана. «Байрактар» – семейный бизнес Эрдогана.

Реально ли будет сотрудничество с Украиной – сложно сказать. Заявления были противоречивые. Но, во всяком случае, Зеленскому все время втюхивают, что не только может быть большая роль Турции в решении крымского вопроса, но и в налаживании каких-то экономических связей. Наш президент ведется. Наш буревестник постмодерна легко ведется на все эти схемы», – заключил Дмитрий Джангиров.