Ленд-лиз для Украины – это символ, а не реальная помощь – американский дипломат

31.08.2022  11:27 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для обстрелов территории РФ.

Об этом в интервью покинувшей страну российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для обстрелов территории РФ. Об этом в...

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По словам Хербста, также Украине не готовы давать танки и самолеты.

«Сейчас речь идет о так называемых ATACMS. Это ракета, которая имеет дальность 300 километров. Но мы тоже говорим об истребителях, о «МиГах», которые были произведены в Советском Союзе, которые сейчас находятся у наших союзников в Восточной Европе. Мы говорим о танках, о другой артиллерии, которая тоже имеет дальность 150-300 километров.

Пока администрация Байдена не готова посылать ничего из этого списка. Полторы недели тому назад высокопоставленное лицо из администрации сказало, что мы не готовы поставлять это Украине», – сказал дипломат.

«Закон о ленд-лизе больше всего – это символ. Этим законом Конгресс и администрация показали, что они готовы поддерживать Украину в этой войне против путинских орков. Это было важным, но это только символ. Настоящая помощь была в этом законе, который дал Украине 40 миллиардов долларов помощи», – заявил Хербст.

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