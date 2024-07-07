Левые сенсационно выигрывают второй тур выборов во Франции: России это не сулит ничего хорошего

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Левые сенсационно выигрывают второй тур выборов в парламент Франции. Правые из партии Ле Пен не смогли получить большинства, чтобы претендовать на кресло нового премьер-министра.

Впрочем, для России и французские левые, и французские правые не являются союзниками, рассказал «ПолитНавигатору» живущий во Франции политолог Олег Нестеренко.

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«На данный момент левые партии, из которых исторически и сам Макрон является прямым выходцем, набирают большинство депутатских кресел в парламенте Франции. Левые партии всех направлений смогли побороть свои разногласия и результативно объединиться общим фронтом против тех, кого они одним голосом называют «крайне правыми» – партии Ле Пен и её коалиции. Для того же, чтобы серьёзно претендовать на пост премьер-министра, Жардан Барделла и его партия Le Rassemblement National должна была во втором туре выборов парламент набрать большинство депутатских кресел. У них этого не получилось», – отметил эксперт.

Чем же это грозит России?

«Ничем. Хоть партия Ле Пен, которая была в полушаге от власти – и это впервые за последние десятилетия – и является более выгодной для России, чем партия Макрона у власти, но, как я неоднократно говорил ранее: они уже давно не являются друзьями России. Политический курс относительно Москвы если и был бы изменён, то абсолютно незначительно и уж точно не радикальным образом. Здесь нужно отметить, что, если левые партии, так же, как и партия Ле Пен, практически полностью следуют антироссийским нарративам Елисейского дворца,- есть среди них всё же элементы, которые открыто выступают за Россию, хоть их количество и крайне мало. К примеру, когда 28 марта 2023 года во Франции принимали антироссийский закон о так называемом голодоморе, и когда партия Ле Пен единогласно его поддержала – определённые фракции левых – Коммунистическая партия и la France insoumise – подписывать его отказались. То есть, только среди левых нашлись те кто открыто осмелился выступить против данной русофобской инициативы. Но в общем, никаких значительных изменений в политике Франции по отношению к Российской Федерации и её инициативам ожидать не стоит», – заключил аналитик.