Левые сенсационно выигрывают второй тур выборов во Франции: России это не сулит ничего хорошего

Михаил Рябов.  
07.07.2024 22:35
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Франция


Левые сенсационно выигрывают второй тур выборов в парламент Франции.  Правые из партии Ле Пен не смогли получить большинства, чтобы претендовать на кресло нового премьер-министра.

Впрочем, для России и французские левые, и французские правые не являются союзниками, рассказал «ПолитНавигатору» живущий во Франции политолог Олег Нестеренко.

Левые сенсационно выигрывают второй тур выборов в парламент Франции.  Правые из партии Ле Пен...

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«На данный момент левые партии, из которых исторически и сам Макрон является прямым выходцем, набирают большинство депутатских кресел в парламенте Франции.

Левые партии всех направлений смогли побороть свои разногласия и результативно объединиться общим фронтом против тех, кого они одним голосом называют «крайне правыми» – партии Ле Пен и её коалиции.

Для того же, чтобы серьёзно претендовать на пост премьер-министра, Жардан Барделла и его партия Le Rassemblement National должна была во втором туре выборов парламент набрать большинство депутатских кресел. У них этого не получилось», – отметил эксперт.

Чем же это грозит России?

«Ничем. Хоть партия Ле Пен, которая была в полушаге от власти – и это впервые за последние десятилетия – и является более выгодной для России, чем партия Макрона у власти, но, как я неоднократно говорил ранее: они уже давно не являются друзьями России.

Политический курс относительно Москвы если и был бы изменён, то абсолютно незначительно и уж точно не радикальным образом.

Здесь нужно отметить, что, если левые партии, так же, как и партия Ле Пен, практически полностью следуют антироссийским нарративам Елисейского дворца,- есть среди них всё же элементы, которые открыто выступают за Россию, хоть их количество и крайне мало.

К примеру, когда 28 марта 2023 года во Франции принимали антироссийский закон о так называемом голодоморе, и когда партия Ле Пен единогласно его поддержала – определённые фракции левых – Коммунистическая партия и la France insoumise – подписывать его отказались.

То есть, только среди левых нашлись те кто открыто осмелился выступить против данной русофобской инициативы.

Но в общем, никаких значительных изменений в политике Франции по отношению к Российской Федерации и её инициативам ожидать не стоит», – заключил аналитик.

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