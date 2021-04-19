Либерал Белковский поддержал болтовню об отдельном русском языке на Украине

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно придумать свою версию русского языка и не запрещать его, а использовать как национальный актив. Об этом в эфире интернет канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Белковского, Украина должна стать полигоном для создания новой версии русского языка.

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«Русский язык является не чем-то враждебным Украине, а, напротив, важнейшим национальным активом. Сейчас зашел разговор о формировании украинской версии русского языка. Поскольку сам русский язык нуждается в реформировании, – я давно изучаю этот вопрос, – то почему бы не сделать Украину полигоном в создании новой версии русского языка, и здесь без меня никак не обойтись», – заявил Белковский.

Он также подчеркнул, что на Украине на русском языке разговаривают гораздо больше людей, чем об этом говорит официальная статистика:

«Мне кажется, на русском говорит гораздо больше, потому что многие не признаются. В частности, три четверти украинских элит во главе с президентом Зеленским, бывшим президентом Порошенко и еще сотнями людей, перечислению которых мы можем посвятить не только отдельный доклад, но и отдельный выпуск. Гораздо больше, чем 40% (говорят на русском), разумеется…

Конечно, линия на то, чтобы легализовать русский язык и прекратить гонения на него абсолютно правильная. Но бессмысленны все разговоры, даже если они исходят от таких авторитетных людей, как Арсен Борисович Аваков и Юлия, к сожалению не знаю ее отчества, Мендель, если не будет смягчено языковое законодательство, ограничивающее использование русского языка в бытовых коммуникациях».