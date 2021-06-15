Либералы посрамлены: Главный храм Вооруженных сил отметил первую годовщину

15.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Первую годовщину открытия главного храма Вооруженных сил отпраздновали в подмосковной Кубинке. С самого начала строительства церковь стала объектом атаки прозападных либералов и прочих критиков, которые предрекали, будто «храм превратится в долгострой», «будет высасывать деньги из государства», да и вообще «является помпезным и ненужным».

Время доказало обратное. Символизирующий возрождение России и ее армии новый собор стал одним из самых посещаемых в стране. С момента его открытия здесь побывало полтора миллиона человек.

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«Храм действительно может считаться народным – он создан и построен всем народом, он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны. За этот год более полутора миллионов прихожан побывали в этом храме… 80 лет – это в истории, казалось бы, небольшой срок. Но за эти годы, к сожалению, не было построено ни одного храма в ознаменование Победы в этой войне. И это первый храм, который является не только главным храмом Вооруженных сил, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины победы в этой войне», – заявил во время торжеств по случаю годовщины открытия церкви министр обороны России Сергей Шойгу.

В праздничной службе также приняли участие высшие руководители военного ведомства и командующие войсками. Службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я очень удовлетворен тем, как сегодня строятся отношения Русской Православной Церкви с Вооруженными силами. Я сердечно благодарю вас, Сергей Кужугетович», – сказал предстоятель, отметив, что и в самой армии «меняется духовный климат».

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, сегодня критики строительства храма посрамлены и выставили себя как кликуши.

«Когда он строился, не все понимали, еще меньше верили, и никто на ожидал, что он будет именно таким. Но он получился, по-настоящему, военный храм, который соединил в себе и зодчество, и военно-морскую историю. Он стал военным храмом, который в своей сути объединяет несколько эпох. Лично для меня очевидно, что он великолепен, будет и дальше привлекать к себе огромное количество людей. Спустя год я к нему отношусь с огромным уважением и пиететом», – завил Шурыгин.

Военный политолог Александр Перенджиев обращает внимание, что либералы, критиковавшие начало строительства храма, системно атакуют все инициативы руководства Вооруженных сил.

«Получается, все, что хорошо для нашей армии и в целом для страны, для либералов плохо. Возникает вопрос – а либералы, они на кого работают, гордятся ли они вообще символами государственности, или им как раз будет лучше жить в стране, которая оккупирована кем-то? Храм же не сам по себе находится – там выстраивается целый культурно-духовный комплекс, а храм – это центровой элемент всей этой инфраструктуры, работы, которая проводится и с военнослужащими, и с молодым поколением. Храм – это символ смысла служения Отечеству, понимания жертвования во имя защиты Отечества – все эти ценности закрепляются здесь», – объясняет эксперт.

С ним согласился капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

«Говорили, будто храм создан далеко от Москвы, на голом месте и абсолютно не будет востребован. Но это целый комплекс, а не просто храм – это место и духовности, истории и пропаганды воинских традиций. А количество посещающих его людей подтверждает, что критики не были правы. Я думаю, что в условиях, когда у нас школа перестала быть местом просвещения, подобные объекты как раз этот вакуум заполняют, ибо этот храм является носителем не только духовности и православной веры, но и просвещения. Хотя там и использованы новые технологии, тем не менее, сохранены все традиции – и связанные с зодчеством, и с православной верой, и нашей историей. Там, в принципе, представлено все от наших русских князей до представителей современности. Я думаю, что эта идея Шойгу построить такой храм и весь этот грандиозный объект в Кубинке легла на благодатную почву», – рассуждает Горбачев