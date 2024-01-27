Лидер боснийских сербов: «Главной целью Запада в 90-е были не мы, а Россия и ее ресурсы»

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик считает, что Россия проводит правильную внешнюю политику, защищая права русских.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью российскому международному телеканалу Додик назвал двусторонние отношения РС и России «отличными», «стабильными», «крепкими» и «полными взаимоуважения». Также он сообщил, что планирует в этом году побывать в России – в апреле на Форуме по безопасности и в июне – на ПМЭФ. И провести встречи с российским руководством.

«Немалые вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и мы, не только не поколебали, но даже укрепили наше партнёрство и дружбу. России в рамках международных форумов было весьма непросто отстаивать интересы нашей стороны, и вот теперь пришло время нам продемонстрировать свою приверженность партнёрству. Несмотря на то, что Запад, злоупотребляя своей несомненной политической мощью, а порой прибегая и к грубой силе, пытался заставить все страны осудить Россию и ввести против неё санкции, мы от имени Республики Сербской сказали, что этому не бывать, и мы не позволили Боснии и Герцеговине присоединиться к ограничениям», – отметил Додик

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По словам лидера боснийских сербов, Москва проводит верную политику и, защищая свой суверенитет, имела право оценить существующие для него угрозы. И если США и Великобритания полагают, что имеют право полностью себе подчинить Украину, сделав её плацдармом для нападения на Россию, то у Москвы были все основания как минимум защитить то огромное число русских, которые живут на Украине и у которых киевская власть отняла право на русский язык.

«В прошлом году для меня стало великой честью представить президента России Владимира Путина к наивысшей награде Республики Сербской в честь Дня Республики и позже вручить её ему лично. Для нашего народа это большая честь, а лично для меня — предмет гордости. Думаю, что мы сейчас уже на том этапе, когда наша дружба не требует новых доказательств», – отметил Милорад Додик.

Лидер боснийских сербов заявил, что хотел бы, чтобы Россия вышла из сложившейся ситуации, став ещё сильнее, а её геополитическая роль возросла, поскольку «уродливая либеральная система Запада, которая ультимативно навязывает свои интересы и ценности другим странам, может быть сдержана исключительно той мощной системой, которую способна выстроить только Россия».

«Мы неизбежно соприкасаемся с западным миром, и мы выстояли под их невероятно жестокими санкциями. Мы дважды выдержали агрессию НАТО, демонизацию с их стороны — и мы понимали, что, возможно, основная цель не мы, но, как это и стало ясно в дальнейшем, Россия и её ресурсы», – отметил президент Республики Сербской.

Надо отметить, что в отличие от Додика президент Сербии Александр Вучич с началом СВО прекратил всякие официальные контакты с Россией. И только недавняя помощь русских спецслужб в предотвращении сербского майдана, снова относительно, но не полностью сблизила позиции Москвы и Белграда.