Лидер черногорских оппозиционеров пообещал отменить скандальный антиправославный закон
Лидер движения «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил, что готовится второе соглашение оппозиционной коалиции, намеривающейся сформировать правительство страны.
По словам оппонента режима Джукановича, он и его союзники договорились о проведении законодательной реформы.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», придя к власти, вчерашние оппозиционеры первым делом намерены отменить дискриминирующий Сербскую православную церковь «Закон о свободе вероисповедания».
«В конце концов, именно этот дискриминационный закон побудил людей к борьбе и зажег пламя истины, которое привело к победе на выборах 30 августа», – написал Кривокапич в своем твиттере.
Напомним, что ранее лидеры трех оппозиционных черногорских предвыборных блоков «За будущее Черногории», «Мир – это наша нация» и «С черного на белое» Здравко Кривокапич, Алекса Бечич и Дритан Абазович подписали соглашение о формировании предвыборной коалиции. После чего, по итогам прошедших парламентских выборов, они получили парламентское большинство и право на формирование правительства.
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