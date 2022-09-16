Лидер «Грузинской мечты» оговорился: референдума не будет. Но союзу с Россией альтернативы нет

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Новости Украины

Как говориться, довели. Лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, как уже сообщалось, высказался за проведение референдума по вопросу воевать или нет с Россией.

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта против России», — подчеркнул Кобахидзе и пообещал, что власти «будут действовать в соответствии с волей народа».

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Последней каплей в переполненной чаше стало обращение депутата Верховной рады Украины Федора Вениславского. Депутат посоветовал Тбилиси «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии». По его словам, сейчас подходящее время, поскольку Россия полностью сконцентрирована на Украине.

Вениславский не первый, кто предлагает Грузии «освобождение» Абхазии и Южной Осетии, что означает военное столкновение с Россией. Ранее с подобными предложениями к властям Грузии публично обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, другие деятели «незалежной».

Не только представители Киева, но и высокопоставленные чины ЕС и США тоже не ленились подчеркивать необходимость более энергичного включения Грузии в антироссийскую коалицию. Послы ЕС и США в Грузии не скрывают свое недовольство по поводу неприсоединения Тбилиси к антироссийским экономическим санкциям и предупреждают, что внимательно отслеживают политику «Мечты».

Внутри Грузии же действует целая армия проамериканской оппозиции – партии, НПО и СМИ, щедро поддерживаемые Западом и финансово, и морально-политически. Вот эта армия и является главной внутренней «анти-Россией», с которой сталкивается и официоз, и население, не желающее враждовать с РФ.

В 2012 году, после решающей победы над режимом Саакашвили были созданы благоприятные условия для окончательного вытеснения радикальной русофобской фронды из политической жизни. «Мечта» не проявила характер и под давлением Запада сохранила эту свору на политической авансцене. Тем самым она тогда еще породила недовольство в широких массах и рядах своих же сторонников.

Далее 10 лет неолиберальной экономической политики не облегчили, а, наоборот, ухудшили социальное положение населения Грузии, чем удачно манипулирует оппозиция. На фоне отсутствия конструктивной левой оппозиции социальная тематика переходит в руки праворадикальных прозападников, становясь действенным рычагом воздействия на общество.

Именно социальной демагогией объясняется живучесть Единого национального движения – партии Саакашвили.

Позволим себе утверждать, что здесь активно насаждаемая русофобия играет второстепенную роль: не будет социального недовольства – улетучится и почва для русофобии.

ЕНД является, пожалуй, одной из двух влиятельных на данный момент политических сил, имеющих идейных приверженцев. Второй такой партией, имеющей идейных сторонников, можно считать недавно появившуюся «Консервативную партию» (и никак не правящую «Мечту»), позиционирующую себя как пророссийскую политическую силу опять-таки правого толка.

Однако нежелание перенаправить сверхприбыль в пользу нуждающихся и несостоятельность решить насущные социальные проблемы не единственная беда для правящей верхушки. Ее бесхарактерность проявляется в прозападной риторике, в общей внешнеполитической прозападной линии.

«Мечта» сохраняет курс на сближение с НАТО и ЕС, несмотря на то, что последний грозно ополчился против нее, выставив для выполнения список требований из 12 пунктов.

Среди этих пунктов главными являются позиции о деолигархизации и деполяризации. Первое подразумевает нейтрализацию фактического лидера правящей политической силы миллиардера Иванишвили, что повлечет за собой фатальное ослабление власти, а второе – нейтрализацию непосредственно самой власти, вплоть до ее капитуляции перед оппозицией.

В момент подготовки этого материала премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции в Берлине в один голос с канцлером Германии Шольцем заговорил о «неоправданной агрессии России в Украине» и о том, что Грузия стала первой жертвой аналогичной агрессии в 2008 году.

Ни одного слова об ответственности Грузии за политику интеграции в НАТО! Ни одного слова о неоднократных предложениях со стороны РФ выстроить добрососедские отношения с учетом интересов Грузии. При этом Россия и до военного конфликта 2008 года, и после него не раз давала четкие намеки на возможность урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов на приемлемых для всех сторон условиях, то есть с учетом интересов и грузинской стороны.

Нет принципиальной разницы между риторикой властей и проамериканской оппозиции – она антироссийская. Информационное пространство Грузии «едино и неделимо» в этом отношении. Подконтрольные властям центральные телеканалы и электронные СМИ проводят откровенно однобокую кампанию, освещая СВО РФ на Украине.

Россия является врагом Грузии, с которой сложно договориться из-за ее «заведомо имперской сущности» – вот что является общим идеологическим и политическим трендом, настойчиво поддерживаемым заокеанским хозяином маленькой страны. Преодолеть тридцатилетнюю инерцию «Мечта» не в силах – как говорится, «кишка тонка».

Хотя по мере нарастания давления со стороны США и ЕС (что выражается в том числе и в чрезвычайной активности американского посла Келли Дегнан) «Грузинская мечта» все-таки решилась защитить себя от нападок с помощью нехитрого финта – устами отторженной от себя группы политиков в лице четырех депутатов парламента (давление на Грузию с целью превратить ее в «анти-Россию» резко выросло в последние дни, после продвижения ВСУ на Харьковском направлении).

«Четверка» создала общественное движение «Сила народа» и яростно обрушивается на американского посла и ее европейских коллег. «СН» не оставляет без внимания крикливые антигрузинские выпады Киева и, имея широкие медийные возможности, решительно, да еще и с явной брезгливостью парирует украинские информационные атаки.

А грузинскую радикальную оппозицию «СН» объявила американской агентурой и выставила список «номерных» служителей ЦРУ с указанием роли каждого из них в агентурной системе.

Примечательно, что оппоненты тоже не остались в долгу и министра ВД Грузии Вахтагна Гомелаури (экс-главу охраны миллиардера Иванишвили) уличили в тайных связях с ФСБ России. То, что «Грузинскую мечту» оппозиционные СМИ называют «Русской мечтой», давно стало обыденностью.

Впрочем, несмотря на отсутствие дипотношений между РФ и Грузией, нельзя исключать рабочие неформальные контакты между госструктурами двух соседних стран сложнейшего региона, тем более, что разница между политикой режима Саакашвили и «Мечты» все таки огромна. Последняя ведет гораздо прагматичную внешнюю политику, учитывающую жизненные интересы России. Конфликта с Россией «Мечта» не допустит, но чувствуя уязвимость своего положения, ведет активную игру и с Западом.

«Мечта» пытается заручиться поддержкой Запада, желая отложить во времени планируемый им вполне возможный переворот, но не идет на жертвование Грузией ради партийно-групповых интересов в отличии от абсолютно продажного режима Саакашвили.

Более того, при успешном завершении СВО РФ в Украине, правительство Ираклия Гарибашвили будет предпринимать смелые шаги для выстраивания добрососедских отношений с Россией, если конечно дотянет до такого счастливого момента и не будет скинуто американским посольством, радикальной оппозицией и ее вооруженными посланцами, воюющими на данный момент на стороне киевской хунты.

Кстати, американский сенатор, председатель Группы друзей Грузии Адам Кинзингер на днях призвал грузинских боевиков свергнуть «пророссийские власти Грузии».

Наличие множества украинских флагов, вывешенных на домах, магазинах и зданиях госучреждений в столице Грузии объясняется «неоспоренной легитимностью тренда агрессивности» России и приравниванием альтернативной пропаганды к национальной измене. Как было отмечено выше, правящая власть сама является транслятором проукраинской информационной политики и тем самым маргинализирует всякую попытку публичного обоснования вполне логичных действий Российской Федерации во имя защиты своих жизненно важных интересов.

Показательно, что за организацию митинга (пока единственного), состоявшегося 9 мая в Гори и открыто поддержавшего СВО России, участники акции были наказаны демонстративно перед телекамерами. Членов Коммунистической партии Грузии полиция задержала и оштрафовала.

Действие полиции было необоснованным до такой степени, что позже суд был вынужден оправдать «виновных» и отменить штраф. Но если факт задержания растиражировали все центральные телеканалы Грузии, решение суда не заметило ни одно СМИ (за исключением «ПолитНавигатора» и еще пары ресурсов за рубежом).

Поэтому неудивительно, что в СМИ практически не слышна альтернативная позиция. Что касается соцсетей, организованная фронда для правдивой оценки политики России здесь тоже отсутствует. А вот целенаправленно поддержанных проамериканских площадок в социальных сетях хоть отбавляй!

Несмотря на это, как раз в соцсетях явно наблюдается мощное антиамериканское настроение. Отчетливо видно всеобшее одобрение позиции правительства Грузии по укреплению мира в условиях вооруженных столкновений в непосредственной близости. Совсем рядом пылающая армяно-азербайджанская граница может создать необходимость задействования российских вооруженных сил.

Западные поджигатели войны день и ночь работают для создания аналогичной картины также на территории бывшей Грузинской ССР уже со стопроцентным втягиванием ВС РФ в еще один конфликт.

Вернемся к высказыванию главы правящей партии Ираклия Кобахидзе. Заявление по поводу проведения референдума по вопросу хотят ли грузины войну с Россией является скорее угрозой в адрес этих самых разжигателей войны, чем готовым к исполнению предложением.

Неудивительно, что российские СМИ сразу подхватили высказывание весомого грузинского политика. Широкое освещение заявления в российских СМИ вынудило Кобахидзе пойти на попятную и идею референдума объявить сарказмом в адрес оппозиции, хотя тогда же он указал на реальные настроения в обществе.

«Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны» – заявил лидер «Мечты».

С одной стороны, грузинскими властями признается необходимость сохранения мира и добрососедства с РФ, а с другой, во время визитов в Берлин (или Вашингтон) делаются заявления о строгой приверженности интеграции с Западом.

Тем не менее США не сможет закрепиться в Грузии. Союзу с Россией альтернативы нет.