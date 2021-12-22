«Лишь бы на Киев не шли»: Ищенко объяснил, что Украина намерена быстро проиграть войну

Новости Украины

Нынешняя украинская власть заинтересована в конфликте на юго-востоке, поскольку это позволит утилизировать наиболее рьяных националистов и избавиться от протестного электората.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, в этом президента Украины Владимира Зеленского уже убедили западные лидеры.

«Я думаю, что Зеленского убедили в том, что это не страшно в то время, когда он встречался после переговоров Путин-Байден вначале с западноевропейскими лидерами, с натовцами, беседовал с Байденом – там в него вложились: «Ничего страшного не произойдет, подумаешь, потеряете еще пару кусков территории и ненужное вам население, зато будете жить спокойнее и консолидированные»…», – сказал Ищенко.

«Сейчас они собираются извлечь из этой войны даже пользу для себя. Они собираются войну проиграть быстро, но вполне разумно и резонно считают, что всю Украину Россия не переварит, просто захлебнется, ресурсов не хватит для того, чтобы восстанавливать экономику, мостить дороги, приводить в чувство население и так далее. Соответственно, что-то им останется. И это что-то не такой маленький кусачек. Они предполагают, что скорее всего, Россия займет Донбасс, а если чуть больше, то еще пару-тройку областей максимум, больше просто не потянет чисто финансово, да и ресурсно. Поэтому они по этому поводу не особо комплексуют», – говорит эксперт.

«Для них самое главное, чтобы не дай бог не провели какую-нибудь операцию в Киеве по ликвидации военных преступников. Соответственно, для них важно удержать столицу, избежать высадки десантов, диверсионных действий – все остальное, ну проиграли и проиграли. В ходе военных действий утилизировали слишком горячих и наглых, которые мешают «порядочным людям» жить, потеряли часть восточных территорий, еще миллионов 10 населения – так оно же все равно восточное и нелояльное, ну и бог с ним. Меньше стало населения – меньше забот стало. Население стало консолидированные, наиболее горячие головы погибли или уехали из страны», – заявил Ищенко.