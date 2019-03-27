Лишь за один месяц задолженность украинцев достигла фантастической суммы

27.03.2019, Киев, Игорь Петров

За два года число украинских получателей субсидий на услуги ЖКХ сократилось вдвое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если за первые 4 месяца 2017 года число получателей субсидий составило более 6 миллионов, то сейчас – около 3 миллионов. Все это напрямую связано с задолженностью населения. Субсидию дают когда нет задолженности, когда она есть – субсидию снимают. Бюджетные расходы на покрытие субсидий практически такие же, как и в прошлом году.

Зачем Министерству социальной политики, господину Реве, понадобилось экономить на трех миллионах украинских домохозяйств – мне непонятно. Все это вызвало просто лавинообразный рост задолженности. За один месяц, с января до февраля она выросла на 6 миллиардов и достигла фантастической суммы. Такая ситуация опасна, она разрушает жилищно-коммунальную отрасль», – подчеркнул Сергиенко.