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27.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Украина, Финансы
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Лишь за один месяц задолженность украинцев достигла фантастической суммы

За два года число украинских получателей субсидий на услуги ЖКХ сократилось вдвое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если за первые 4 месяца 2017 года число получателей субсидий составило более 6 миллионов, то сейчас – около 3 миллионов. Все это напрямую связано с задолженностью населения. Субсидию дают когда нет задолженности, когда она есть – субсидию снимают. Бюджетные расходы на покрытие субсидий практически такие же, как и в прошлом году.

Зачем Министерству социальной политики, господину Реве, понадобилось экономить на трех миллионах украинских домохозяйств – мне непонятно. Все это вызвало просто лавинообразный рост задолженности. За один месяц, с января до февраля она выросла на 6 миллиардов и достигла фантастической суммы. Такая ситуация опасна, она разрушает жилищно-коммунальную отрасль», – подчеркнул Сергиенко.

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