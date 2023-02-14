Литовская дипломатия: «Для победы Украины Москву должны взять сами русские»
Гражданам РФ должны, наконец, надоесть антироссийские санкции, и тогда они возьмут штурмом Кремль, чтобы снова вернуться в «цивилизованный мир».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я так понимаю, победа – очищение от российских войск оккупированных и аннексированных территорий Украины, но это не является победой над Москвой. Москву должны взять сами россияне, если они захотят, если поймут, что другого нет выбора», – заявил дипломат.
«Кстати, я думаю, что это очень вероятно. Если они хотят вернуться в цивилизованный мир, если они хотят снять эти санкции, чтобы начать как-то нормально жить, они должны поменять в корне. Но это уже их задача», – сказал экс-министр.
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