Литовская дипломатия: «Для победы Украины Москву должны взять сами русские»

Вадим Москаленко.  
14.02.2023 09:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Литва, Россия, Русофобия


Гражданам РФ должны, наконец, надоесть антироссийские санкции, и тогда они возьмут штурмом Кремль, чтобы снова вернуться в «цивилизованный мир».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданам РФ должны, наконец, надоесть антироссийские санкции, и тогда они возьмут штурмом Кремль, чтобы...

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«Я так понимаю, победа – очищение от российских войск оккупированных и аннексированных территорий Украины, но это не является победой над Москвой. Москву должны взять сами россияне, если они захотят, если поймут, что другого нет выбора», – заявил дипломат.

«Кстати, я думаю, что это очень вероятно. Если они хотят вернуться в цивилизованный мир, если они хотят снять эти санкции, чтобы начать как-то нормально жить, они должны поменять в корне. Но это уже их задача», – сказал экс-министр.

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