Лолита и Цекало подали Украине тревожный знак из прошлого

15.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

Украина долгое время не замечала надвигающейся опасности со стороны России – а ведь в прошлом эстрадные артисты Лолита Милявская и Александр Цекало позволяли шутить не только о Крыме, но и даже Карпатах.

Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявила блогер Татьяна Микитенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша независимость – это была такая же иллюзия, как вот это «равноправие», которое было в Советском Союзе. Мы тогда его получили, не прожили, не выблевали с кровью, не поняли, что это, а те женщины, которые сейчас нормально имеют все права и возможности, и равность, и всё в Европе, они это проживали позже, осознанно и выбороли, а не просто им вот.

Неосмотрительно подумали, что: «О, окей, у нас вот есть независимость, значит, она у нас есть, и никто не будет в это вмешиваться». Да постоянно вмешиваются.

Если посмотреть контент 90-х годов с украинского телевидения, вы офигеете.

Я сегодня выложила видеоролик, новогодняя передача 1999-го года Лолита и её муж тогдашний, и они говорят: «Нам кажется, в этом году Украина нам вернёт Крым», а Цекало продолжает: «И будет предлагать Карпаты в нагрузку». 1999-й год, о чём вы говорите, кто в 2004 году нас пытался распилить, они всегда нас планировали распилить рано или поздно», – заявила Микитенко.