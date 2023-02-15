Лондон и Берлин отказываются даже обсуждать поставки боевых самолётов Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания не будет передавать Киеву истребители в ближайшие месяцы или даже годы.

Об этом 15 февраля заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Днём ранее министр обороны Германии Борис Писториус также исключил поставки немецких истребителей на Украину.

«Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы передадим истребители. Сейчас вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине – помочь самой себе, и собрать достаточно других вооружений, чтобы сделать невозможным продвижение России», – заявил Бен Уоллес.

По его словам, если правительство Великобритании подарит Киеву истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих британских ВВС. Уоллес не стал развивать тему, но 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил:

«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполётную зону на Украине, – это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участником конфликта».

Министр обороны Германии в оценке возможности поставки Киеву боевых самолётов был дипломатичнее своего британского коллеги, но, по сути, сказал – то же самое. Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей на Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

«Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трёх-четырёх месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах. Сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений», – сказал Писториус.

По его словам, вопрос о поставках истребителей Киеву «пока не стоит в центре внимания».

Как сообщал «ПолитНавигатор», главная миссия визита Зеленского в Британию – получить от Лондона гарантии или хотя бы обещания передачи Киеву западных истребителей – осталась невыполненной.