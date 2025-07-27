Лондон стращает Трампа: Если Путин победит на Украине – начнётся передел границ в «подбрюшье» США

Елена Острякова.  
27.07.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, США, Украина


Глава британского МИД Дэвид Лэмми, очевидно, решил припугнуть Дональда Трампа, колеблющегося по поводу дальнейших действий в отношении России.

Если раньше Лондон предостерегал по поводу якобы имеющейся угрозы наступления армии ВС РФ в Прибалтике, теперь англичане стращают, будто успех Москвы на Украине вдохновит желающих пересмотреть границы в Латинской Америке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава британского МИД Дэвид Лэмми, очевидно, решил припугнуть Дональда Трампа, колеблющегося по поводу дальнейших...

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«Если империалистические идеи Путина будут способны осуществиться, возникнет эффект домино – это очевидно, как ночь сменяет день. Особенно в Латинской Америке. Как вы знаете, моя семья из Гайаны. Венесуэла хотела бы заполучить половину Гайаны, где пять лет назад были обнаружены запасы нефти. Венесуэла хочет получить всю половину страны, где есть нефть. «Спасибо большое!» – скажет Мадуро», – обрисовал британец ситуацию в «подбрюшье США» в случае победы русских на Украине.

Лэмми заявил, что для стран Прибалтики и Финляндии также не стоит объяснять, почему Запад должен препятствовать успеху Москвы на Украине.

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