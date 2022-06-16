Лондон ввел санкции против Патриарха Кирилла: Чем объясняют английские гадости

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Патриарх Кирилл включен в санкционный список Великобритании за поддержку спецоперации на Украине. Аналогично ранее хотели поступить и страны Евросоюза, однако решение было заблокировано Венгрией.

«Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья Патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», – напомнил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Экономист Михаил Хазин указывает на абсурдность решения Лондона: «Я так понимаю, будем королеву вносить в аналогичный список».

«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», – прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Тележурналист Михаил Тюренков полагает, что санкции против главы Русской Церкви – акт символический, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, это лишь яркий и подлый жест, за которым нет ничего, кроме желания «нагадить» России и её духовной основе, Русской Церкви. Едва ли наш Предстоятель намеревался в ближайшее время посетить берега Туманного Альбиона. И уж совершенно точно, у него нет никаких активов в Британии. Но «англичанка» в очередной раз решила продемонстрировать, что она впереди планеты всей в своей русофобии. А, по сути, и в антихристианстве, поскольку та же Англиканская церковь за последнее столетие проделала путь от одной из наиболее консервативных протестантских деноминации в банальную либерально-гомосексуальную секту, оправдывающую самые непотребные грехи, возводя их в норму», – считает Тюренков.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что недовольство Запада вызвала и смена руководства ОВЦС, откуда был уволен митрополит Илларион, считающийся либералом и сторонником замирения с Украиной.

«Британская гомосексуальная истерика против Патриарха Кирилла является и местью Патриарху за то, что он решился отставить системного и талантливого символа сохранения отношений с антихристоввым Западом, похабного мира с «Зе-фюрером « в лице митрополита Илариона . Этим Патриарх показал президенту Путину, что Русскую Церковь от украинской автокефалии спасет только освобождение Одессы, Харькова, Екатеринослава, Киева и других русских городов, а всех тех, кто сегодня восторгается визитом Макрона в Киев, осуществляемого во имя похабного мира, нужно гнать из политической элиты России как самых хитрых и опасных врагов Церкви и Отечества», – сказал Фролов.