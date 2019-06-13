13.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Криминал, Политика, Украина
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Луценко останется прикрывать отход подельников Порошенко

Верховная рада оставит на свои посту генпрокурора Юрия Луценко, чтобы окружение экс-президента Порошенко не боялось уголовных дел за свои преступления.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть уверенность, что Верховная рада удержит на должности Луценко, потому что он, в принципе, по моему субъективному мнению, прикрывает отход и даёт возможность не попасть быстро в тюрьму, не отвечать за содеянное всем членам «Свиноборонпрома», всем участникам группы блока «Панамских патриотов», но с его увольнением всё не так просто», – отметила юрист.

«Сегодня я решила для себя разобраться и была несколько шокирована. Оказывается, по действующему законодательству, у нас есть два способа выгнать к чёртовой бабушке генерального прокурора. Первый называется «прекращение его полномочий», он очень простой: когда заканчивается шестилетний срок его нахождения на должности или когда Верховная рада высказывает ему недоверие. Недоверие – специальная процедура, которую подписывают 150 депутатов. Соответственно, выбрасываем мысли о том, что кто-то прекратит полномочия Луценко», – добавила Лукаш.

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