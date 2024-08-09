Луценко: Пора думать об отступлении с Курщины и готовить к обороне Сумы

Украинские войска не смогут долго удерживать захваченную территорию Курской области, потому уже сейчас нужно думать над путями отхода и фортификацией в Сумской области, чтобы не повторить неудачные рейды коллаборантов из РДК на Белгородщину.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если наши войска не смогли атомные станции удержать, то удержать небольшие помещения, несколько одно-двухэтажных домов бетонного типа с аппаратурой, мягко говоря, это несерьезная фортификация. Потому давай согласимся с тем, что все это села и при серьезном ударе россиян, тем более с их господством в воздухе, долгое время удерживать эту территорию нам не удастся. Поэтому возникает тот пункт, под которым я бы поставил знак вопроса – а подготовлены ли маневры для выхода наших войск, и готовы ли после этого фортификации государственной границы Украины на всей протяженности Сумской области? Насколько я знаю, там идут в последнее время серьезные фортификационные работы. Посмотрим, будет ли их достаточно для сдерживания неминуемой ответки русских.

«Надеюсь, что это все учтено лучше, чем это было после рейда РДК по соседней Белгородчине, который закончился не совсем организованным их отходом и не совсем подготовленной к российской контратаке нашей территории. Тем более, очень надеюсь, что это не будет похоже на Крынки, куда исключительно в угоду верховному главнокомандующему в разгар контрнаступления завели морпехов, не продумав совсем, как они оттуда будут выходить. А дальше из-за политических целей им не давали выйти полгода», – заявил Луценко.