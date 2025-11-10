Луценко: Принято решение устранять Ермака и Зеленского
Украинское руководство прекрасно осознает, что их не видят дальше у власти ни Вашингтон, ни Брюссель.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вырисовывается совершенно ясная картина. США посылают сигнал нашим руководящим долбодятлам, что они должны наконец думать о том, как окончить войну и отойти от власти», – сказал Луценко.
По его словам, для Запада уже очевидно, что команда Зеленского «не может обеспечить не только победу, но и элементарные жизненные потребности Украины».
«Они разворовывают все, до чего могут дотянуться, они уничтожают большую часть, от 30 до 50%, помощи. Поэтому принято решение их устранять. Поэтому уже три поездки президента Зеленского в Вашингтон заканчиваются печальным разговором Владимир Александровича с Ермаком: нас не видят в следующей власти. В ответ наш президент слышит [от Ермака] фразу, которую знают во всех столицах Европы и Вашингтоне: «Тогда зачем нам эти выборы? Тогда зачем нам любой мир?».
И вот вот из этой страшной для нас точки пытаются вытолкнуть эту парочку статьями и намеками об объемах компромата, который, в принципе, существует, но ради стабильности Украины они пока что идут небольшими сливами», – считает Луценко.
