Луценко: Солдаты ВСУ физически и психологически выгорают

Анатолий Лапин.  
10.10.2023 11:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские солдаты на фронте физически и психологически не в состоянии воевать, требуя ротации и отпуска. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в Бахмуте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Луценко, пришедшие в ВСУ с началом спецоперации ВС РФ, ненавидят тех, кто уклоняется от мобилизации.

Украинские солдаты на фронте физически и психологически не в состоянии воевать, требуя ротации и...

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«Парни, которые пришли в армию в первые дни войны – 25, 26, 28 февраля прошлого года, я увидел разницу в их психологическом состоянии. Если раньше мы подшучивали над теми, кто «готовится к войне», но все еще не добрался до военкомата, потом я видел в прошлом году, как люди нервничают по этому поводу, то сейчас у парней страшная физическая усталость и огромное внутреннее выгорание.

Они психологически не воспринимают согражданами тех, кто сачкует от войны и уже физически не выдерживают и психологически срываются. Что это означает? Они должны узнать, когда они смогут отдохнуть», – заявил Луценко.

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