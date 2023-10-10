Луценко: Солдаты ВСУ физически и психологически выгорают

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Украинские солдаты на фронте физически и психологически не в состоянии воевать, требуя ротации и отпуска. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в Бахмуте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Луценко, пришедшие в ВСУ с началом спецоперации ВС РФ, ненавидят тех, кто уклоняется от мобилизации.

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«Парни, которые пришли в армию в первые дни войны – 25, 26, 28 февраля прошлого года, я увидел разницу в их психологическом состоянии. Если раньше мы подшучивали над теми, кто «готовится к войне», но все еще не добрался до военкомата, потом я видел в прошлом году, как люди нервничают по этому поводу, то сейчас у парней страшная физическая усталость и огромное внутреннее выгорание. Они психологически не воспринимают согражданами тех, кто сачкует от войны и уже физически не выдерживают и психологически срываются. Что это означает? Они должны узнать, когда они смогут отдохнуть», – заявил Луценко.