Луценко заявил о сотнях российских агентов в силовых структурах Украины

21.12.2021  11:35 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В украинских силовых структурах, включая министерство обороны, насчитывается огромное множество людей, работающих на спецслужбы РФ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских силовых структурах, включая министерство обороны, насчитывается огромное множество людей, работающих на спецслужбы...

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По словам Луценко, когда он занимал должность прокурора, за этих людей прослушивали.

«Мы и прослушивали по решению суда, и следили по решению суда за разными чиновниками в силовых структурах и министерстве обороны, которые подозревались или действия которых имели признаки государственной измены. То есть шпионство или зависимость от российских центров… Проверки были нормальными хотя бы потому, что десятки этих людей, факты подтвердились и они отданы в суд», – сказал бывший генпрокурор, впервые в истории Украины назначенный на эту должность без юридического образования.

«В любой стране проверяется больше, подозрений всегда больше, а доказанных преступлений меньше. Потому десятки из них попали. Сколько их есть – могу с ответственностью сказать, что речь идет о сотнях агентов в структурах силовых и оборонных нашей страны», – заявил Луценко.

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