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Новости Украины

Сегодня утром высокоточным оружием были уничтожении три цеха завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели и комплектующие для беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Конашенков.

Представитель Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что из-за непрофессиональных действий расчётов ПВО ВСУ одна из ракет была сбита над жилыми кварталами города. При этом у украинских военных были все возможности отработать без риска повреждения гражданской инфраструктуры.

«В результате разрушения ракеты её обломки упали на торговый центр и жилые дома. Информация о степени повреждений и количестве пострадавших уточняется. Хочется отметить, что от ближайшей линии боевого соприкосновения (ЛБС) до городской черты свыше 40 километров, ракеты дозвуковые, т.е. летят медленно и времени, чтобы их сбить за городом, у ПВОшников было достаточно. Отсутствие своевременного срабатывания системы ПВО указывает на низкую её эффективность и слабую организацию», – объяснил Рогов в своём Telegram-канале.

Журналист Фёдор Емельянов намекает, что Россия, построившая в свое время завод, за который в последние годы боролись США и Китай, действует по принципу «не доставайся же никому».

«Учитывая историю предприятия и его извилистый путь в последние годы – символичное действие», – пишет на своём канале Емельянов.

Военный эксперт Борис Рожин на своей странице отмечает, если бы Украина не «кинула» Китай с продажей «Мотор Сичи», у завода были бы все шансы не стать мишенью.

«Если бы «Мотор Сич» продали китайцам, то скорее всего никто бы в завод не стрелял. Теперь прилетели последствия кидка», – констатирует эксперт.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области были уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении.

Также авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 украинских националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники.

Кроме того, российскими ПВО над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР.

Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Заявлено, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.