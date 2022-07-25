Лукашенко «если не дай Бог» – поставит под ружье пожарных и лесников

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Новости Украины

Сотрудники белорусской Госинспекции охраны животного и растительного мира должны быть готовы к мобилизации в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с начальником инспекции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инспекция – относительно военизированное формирование. Направляя туда военного человека, я полагал, что эта составляющая будет усилена. МЧС я поручил, если не дай Бог тяжелые времена, создать из крепких мужиков хорошее военное подразделение. Там служит тысяча ребят-спасателей. В течение ближайшего времени мы будем иметь там несколько тысяч подготовленных бойцов. У тебя вся инспекция должна встать под ружье. Вас особо и вооружать не надо. Если нужно довооружить – довооружим. Это не потому, что черезвычайщина какая-то. Но все мы мужики – и должны быть к этому готовы», – сказал Лукашенко.

Он распорядился проводить военную подготовку сотрудников, учитывая негативный опыт мобилизации на Украине.

«Это опять опыт Украины. Когда спохватились, начали хватать неподготовленных людей – и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий. И их не стало. Они не готовы были даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам необходимо наше общество подготовить защищать отечество», – заключил Лукашенко.