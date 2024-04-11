Лукашенко готов разобраться с украинцами за «Крокус», пока Россия будет выяснять отношения с Западом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после выявления причастности Украины к кровавому теракту в «Крокус сити-холле» Москва не должна вексти переговоры с Киевом.

Об этом он сегодня заявил в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы с ними не разговариваете – и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговор этот вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам с ними разговаривать, я смысла не вижу. Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент уверен, что настоящие организаторы теракта находятся на Западе.

«Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», – сказал Лукашенко.