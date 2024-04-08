Лукашенко: На Западе от змагаров требуют терактов

Западные кураторы беглой белорусской оппозиции требуют от ее лидеров проведения терактов.

Об этом президент Белоруссии Александр Луканеко заявил сегодня при назначении Владимира Перцова замглавы своей администрации, передает коррееспондент «ПолитНавигатора».

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«Закоперщиками, инициаторами всего являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений, советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги на СМИ. На что кураторы им говорят: СМИ уже были.

Надо что-то погорячее, типа московского «Крокус-сити». Не дай Бог теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земля захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранные войска», – сказал Лукашенко.