Лукашенко: ОБСЕ работает на развязывание войнушки

ОБСЕ усилиями Запада превращается в институт давления и конфронтации.

Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ОБСЕ – это организация безопасности и сотрудничества в Европе. Ну если в Европе разгорается этот конфликт, пора бы уже собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения или хотя бы поговорить, что мы сможем принять.

Мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся и обсудим проблемы. Еще до СВО. Ноль – никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно, надо война. И они делают все, чтобы подвести нас к этой войне, чтобы развязать эту войнушку», – сказал Лукашенко.