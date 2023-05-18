Лукашенко: ОБСЕ работает на развязывание войнушки

Елена Острякова.  
18.05.2023 17:45
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Дзен, ОБСЕ, ООН, Политика, Россия


ОБСЕ усилиями Запада превращается в институт давления и конфронтации.

Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ОБСЕ усилиями Запада превращается в институт давления и конфронтации. Об этом сегодня на встрече...

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«ОБСЕ – это организация безопасности и сотрудничества в Европе. Ну если в Европе разгорается этот конфликт, пора бы уже собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения или хотя бы поговорить, что мы сможем принять.

Мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся и обсудим проблемы. Еще до СВО. Ноль – никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно, надо война. И они делают все, чтобы подвести нас к этой войне, чтобы развязать эту войнушку», – сказал Лукашенко.

По его мнению, несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности.

«Центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина, из-за военного столкновения в которой нарушены все важнейшие сферы межгосударственных отношений – политическая, экономическая и гуманитарная», – сказал Лукашенко.

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