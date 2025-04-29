Лукашенко ответил за «Бессмертный полк»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что в его стране запрещают шествие «Бессмертный полк» на День Победы.

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Волгограде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря вам, кстати, когда вы «Бессмертный полк» открывали, мы в Белоруссии этим путем пошли. Но молодежь параллельно с Георгиевскими ленточками и шествием полка назвали шествие «Беларусь помнит», – сказал Лукашенко.

При этом он намекнул, что Георгиевская ленточка – несколько сомнительный символ.

«Никто не запрещает ни в коем случае Георгиевские ленточки, хотя я поинтересовался историей. Возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию Георгиевской ленточки. Мы это не отрицаем, хотя своеобразная все-таки история», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию объединяют общие идеи.

«У нас это цвета, как многие нас упрекают, советского флага. На референдуме приняли такое решение. И шествие «Беларусь помнит», похожее на шествие «Бессмертного полка». Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет Георгиевскую ленту, кто-то знаки «Беларусь помнит». Вместе идут. Никто ничего не делит. Но кому-то же надо пошуметь на этом. Не обращайте на это внимания. У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете. Мы знаем российские идеи. У нас одно Отечество от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко.

Путин с ним полностью согласился.

«Я полностью с вами согласен. Символы могут быть немного разными. Важно, что стоит за этими символами. За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее, а оно у нас общее», – сказал Путин.

Для чистоты отношений стоит напомнить, что ситуация с «Бессмертным полком» в Белоруссии менялась. До середины десятых годов в республике проходили «Бессмертные полки» с Георгиевскими лентами. Потом Георгиевская лента официально была признана нежелательной и исчезла из продажи. Многие привозили георгиевские ленты из России, проносили их на официальные мероприятия и раздавали желающим тысячами. Граждане изготавливали портреты своих родственников с символикой именно «Бессмертного полка».

В 2019 году власти урезали маршрут шествия до 251 метра – из одного конца площади минской Победы в другой. В Витебске «Бессмертный полк» провели без согласования. Участники прошли с портретами своих предков порядка 150 метров. ГосСМИ мероприятие не освещали.

В 2020 году оргкомитет общественной организации «Бессмертный полк» в Белоруссии трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома.

Ситуация изменилась только в 2022 году и стала такой, как описывает Лукашенко.